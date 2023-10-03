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3 октября, 08:13

В Дагестане задержали мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова

<p>В Дагестане задержали мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Обложка © <a href="https://mo-kizilurt.ru/glava-gorodskogo-okruga-gorod-kiziljurt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mo-kizilurt.ru</a></p>

В Дагестане задержали мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Обложка © mo-kizilurt.ru

В Дагестане задержали мэра Кизилюрта, экс-министра спорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города. Уточняется, что в данный момент там ведутся следственные действия. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан", — сказал собеседник агентства.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Иркутской области был задержан мэр города Тулуна Юрий Карих. Известно, что правоохранители провели обыски в кабинете у градоначальника, изъята вся документация. Самого чиновника доставили на допрос в Иркутск.

Мэр Тулуна Юрий Карих вышел на работу и опроверг информацию о задержании

Мэр Тулуна Юрий Карих вышел на работу и опроверг информацию о задержании

Илья Суриков
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