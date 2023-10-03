В Дагестане задержали мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова
В Дагестане задержали мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Обложка © mo-kizilurt.ru
В Дагестане задержали мэра Кизилюрта, экс-министра спорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города. Уточняется, что в данный момент там ведутся следственные действия. Официального подтверждения этой информации пока нет.
"Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан", — сказал собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Иркутской области был задержан мэр города Тулуна Юрий Карих. Известно, что правоохранители провели обыски в кабинете у градоначальника, изъята вся документация. Самого чиновника доставили на допрос в Иркутск.