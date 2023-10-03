В Дагестане задержали мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова

В Дагестане задержали мэра Кизилюрта, экс-министра спорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города. Уточняется, что в данный момент там ведутся следственные действия. Официального подтверждения этой информации пока нет.