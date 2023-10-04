Оружие, часы и чёрная икра: Лайф публикует видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова
SHOT: В особняке мэра Кизилюрта Магомедова нашли оружие, часы, банки чёрной икры
Коллекция дорогих часов, найденная во время обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова. Обложка © Telegram / SHOT
В роскошном особняке мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова прошли обыски. Правоохранители нашли кучу незаконно хранившегося оружия, коллекцию дорогих часов и десятки банок чёрной икры. Как отмечает телеграм-канал SHOT, чиновника подозревают в связях с криминалом и хищении бюджетных средств в то время, когда он был министром спорта Дагестана, то есть с 2012 по 2021 год.
Обыск в особняке мэра Кизилюрта Магомедова. Видео © Telegram / SHOT
Правоохранители обнаружили в особняке документы, которые подтверждают участие Магомедова в преступлениях. До вертолёта, на котором мэра Кизилюрта отправили в Москву, его везли с завязанными глазами.
Обыск в особняке мэра Кизилюрта Магомедова. Фото © Telegram / SHOT
Мэр Кизилюрта Магомед Магомедов. Фото © Telegram / SHOT
Как сообщал Лайф, мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова задержали 3 октября. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.