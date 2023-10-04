Оружие, часы и чёрная икра: Лайф публикует видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомедова

В роскошном особняке мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова прошли обыски. Правоохранители нашли кучу незаконно хранившегося оружия, коллекцию дорогих часов и десятки банок чёрной икры. Как отмечает телеграм-канал SHOT, чиновника подозревают в связях с криминалом и хищении бюджетных средств в то время, когда он был министром спорта Дагестана, то есть с 2012 по 2021 год.