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26 января, 10:19

В Москве суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина* по делу о фейках о ВС России

Марк Фейгин*. Обложка © ТАСС / Zuma

Марк Фейгин*. Обложка © ТАСС / Zuma

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего российского адвоката Марка Фейгина* по делу о фейках о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Фейгина М.З.*", — уточнили в суде.

В своё время экс-адвокат Фейгин*, в частности, представлял интересы украинской лётчицы Надежды Савченко, а также был одним из защитников в деле скандальной панк-рок-группы Pussy Riot. В 2018 году Фейгина* лишили адвокатского статуса за ненормативную лексику в Сети. В эфирах Фейгин* часто критикует российскую власть и СВО, за что в октябре минувшего года его объявили в розыск по статье о фейках о ВС РФ.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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