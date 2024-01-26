В Москве суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина* по делу о фейках о ВС России
Марк Фейгин*. Обложка © ТАСС / Zuma
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего российского адвоката Марка Фейгина* по делу о фейках о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Фейгина М.З.*", — уточнили в суде.
В своё время экс-адвокат Фейгин*, в частности, представлял интересы украинской лётчицы Надежды Савченко, а также был одним из защитников в деле скандальной панк-рок-группы Pussy Riot. В 2018 году Фейгина* лишили адвокатского статуса за ненормативную лексику в Сети. В эфирах Фейгин* часто критикует российскую власть и СВО, за что в октябре минувшего года его объявили в розыск по статье о фейках о ВС РФ.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.