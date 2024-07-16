Суд заочно приговорил экс-адвоката Фейгина* к 11 годам тюрьмы 16 июля, 13:06 Марк Фейгин*. Обложка © Zuma\TASS

Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему адвокату Марку Фейгину* — он получил 11 лет лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ.

"Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 4,5 млн рублей", — сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы.

Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Фейгина* или его задержания на территории РФ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Александра Вишнякова