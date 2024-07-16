Суд заочно приговорил экс-адвоката Фейгина* к 11 годам тюрьмы
Марк Фейгин*. Обложка © Zuma\TASS
Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему адвокату Марку Фейгину* — он получил 11 лет лишения свободы по делу о распространении фейков о ВС РФ.
"Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 4,5 млн рублей", — сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы.
Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Фейгина* или его задержания на территории РФ.
Напомним, что экс-адвокат Фейгин*, в частности, представлял интересы украинской лётчицы Надежды Савченко, а также был одним из защитников в деле скандальной панк-рок-группы Pussy Riot. В 2018 году Фейгина* лишили адвокатского статуса за ненормативную лексику в Сети. После начала СВО Фейгин* стал критиковать власть и военных, за что в октябре минувшего года его объявили в розыск по статье о фейках о ВС РФ, а в январе экс-адвокат был заочно арестован.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.