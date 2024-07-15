Суд Москвы заочно приговорил экс-директора "Радио Свобода"* Гессен к 8 годам

Басманный суд Москвы в заочном порядке приговорил к 8 годам заключения в исправительной колонии бывшего директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе московских судов.

"Приговором Басманного районного суда города Москвы Гессен Мария Александровна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — указано в публикации.

Напомним, что Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте Марии Гессен в конце декабря 2023 года по обвинению в распространении ложных сведений о деятельности армии России. По этой статье она могла получить от 5 до 10 лет.