Джунгли зовут: 11 самых громких случаев нападения животных на людей в зоопарках России и мира В Крыму произошла трагедия — управляющую парком «Тайган» Леокадию Перевалову растерзали львы. Life собрал резонансные нападения зверей на людей в зоопарках. 17 октября, 11:42 Самые резонансные нападения на посетителей и работников зоопарков. © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Анвар Галеев, © Freepik / vladimircech

Вечером 16 октября стало известно, что львы загрызли управляющую крымским парком «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным СК, женщина, которая проработала в парке без малого 17 лет, не закрыла засов между частями клетки. Директор «Тайгана» Олег Зубков назвал погибшую одной из самых опытных сотрудниц, но отметил, что сами животные открыть шибер не смогли бы.

Львов, лишивших женщину жизни, усыплять не будут. По словам сотрудников парка, они не виноваты, а причинами смерти женщины стали человеческий фактор и забывчивость.

Москва, 2007

В октябре 2007 года в Московском зоопарке произошёл первый несчастный случай за всю более чем 120-летнюю историю зоосада. Разбушевавшаяся слониха убила почётную сотрудницу зоопарка.

Работавшая на протяжении двадцати лет со слонами Ольга вошла в вольер к своим любимцам. В этот момент одна из слоних резко развернулась, ударила женщину ногой, а затем наступила на неё. Пострадавшую быстро вынесли из вольера. Скорая приехала в считаные минуты, но спасти женщину не удалось. У неё осталась пожилая мать и трое детей.

Вагнарей, Новая Зеландия, 2009 год

Во всемирно известном заповеднике хищников — Сионском парке львов — редкий белый тигр загрыз смотрителя прямо на глазах у испуганных туристов. Мужчина скончался через несколько минут после нападения.

Администрация зоопарка приняла решение застрелить хищника-убийцу. Зоопарк, в котором на тот момент содержалось 40 львов и тигров, был временно закрыт.

Сахалин, 2009 год

В зоопарке Южно-Сахалинска тигр напал на 12-летнего ребёнка. Девочка перелезла через ограждение и подошла вплотную к вольеру, чтобы снять животное на камеру мобильного телефона. Хищник просунул лапу между прутьями и схватил девочку когтями.

Ребёнка с трудом оттащили от клетки и госпитализировали. Сотрудники зоопарка навещали пострадавшую девочку в течение нескольких дней.

Копенгаген, Дания, 2012 год

В логове тигра нашли молодого мужчину с перегрызенным горлом. © ТАСС / Francis Joseph Dean

В логове тигра в зоопарке Копенгагена был найден мёртвым 21-летний мужчина, которому перегрызли горло. Представитель полиции Копенгагена сказал, что неясно, как и почему мужчина залез к тигру, но сказал, что следователи не могут исключить самоубийство как мотив. Жертва — иностранец, имеющий вид на жительство в Дании.

За 152-летнюю историю зоопарка это первый случай нападения на человека. Никаких планов по переоценке мер безопасности или усыплению тигров не было.

Новосибирск, 2013

Летом 2013 года в Новосибирском зоопарке самка ягуара с детёнышем напала на уборщицу, которая до этого несколько лет убирала за дикими кошками. Женщина умерла почти мгновенно, прибывшие на место медики уже никак не могли помочь.

Как сообщили в зоопарке, погибшая нарушила технику безопасности и не закрыла клетку с хищниками. У руководства это вызвало недоумение, так как сотрудница считалась опытной.

Белгород, 2015

В 2015 году в зоопарке Белгорода львица лишила жизни пьяного посетителя. В зимний выходной мужчина забрался в клетку, подойдя вплотную к хищнице. Львица схватила мужчину лапами и задушила. Тело с многочисленными ранениями обнаружил работник зоопарка.

По данным Следственного управления СКР по региону, около клетки имелись предупреждающие об опасности надписи, но пьяный гость проигнорировал их. Как позднее сообщили в МВД, через пункт пропуска посетитель не проходил и, скорее всего, перелез через забор.

Барнаул, 2016 год

В зоопарке Барнаула 300-килограммовый тигр напал на 14-летнюю девочку и травмировал ей ногу. Это произошло на территории закрытого для посетителей парка «Лесная сказка». Девушка перелезла через ограждение клетки с тигром, и хищник напал на неё. Её спасли местные, сумев отвлечь животное. Девочке провели операцию, инвалидность ей не грозила.

По данным СУ СК по Алтайскому краю, в крови несовершеннолетней был обнаружен алкоголь в количестве 0,5 промилле.

США, Цинциннати, 2016 год

История Харамбе всколыхнула весь мир. Фото © ТАСС / Zuma

Всемирно известная история, вышедшая за пределы новостных заголовков. 28 мая 2016 года трёхлетний мальчик, посещавший зоопарк Цинциннати, преодолел метровый забор и заросли, а затем упал в ров, находящийся в среде обитания горилл. Самец гориллы Харамбе подошёл к ребёнку и схватил его, за что поплатился жизнью, погибнув от пули служителя зоопарка.

ЧП получило широкий резонанс в медиа, состоялись пикеты зоозащитников и просто неравнодушных, осуждающих действия работников парка. Мама малыша, забравшегося к гориллам, подвергалась насмешкам и оскорблениям в Сети. Затем появились многочисленные мемы про Харамбе и даже компьютерная игра, позволяющая пройти горилле «путь к победе». В 2021 году двухметровую бронзовую статую Харамбе установили на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Санкт-Петербург, 2016

Перед новым, 2017 годом из Ленинградского зоопарка сбежала тигрица и около часа находилась «на свободе». Пока хищницу ловили, зоопарк был закрыт для посетителей.

Тигрица Герда выскользнула из вольера, когда неопытный сотрудник проводил уборку: хищница схватила его за куртку, мужчина испугался и убежал, но при этом не закрыл дверцу. С небольшими ранениями работник зоопарка попал в больницу.

Чтобы поймать беглянку, были вызваны спасатели, однако хватило усилий зоотехников. Им пришлось выстрелить в тигрицу снотворным и временно усыпить.

Барнаул, 2017 год

Трёхлетний ребёнок, находившийся в зоопарке с отцом, просунул руку в клетку с волком. Зверь молниеносно схватил мальчика, и тот попал в больницу с рваными ранами кисти и уха. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Директор зоопарка Сергей Писарев после произошедшего сообщил, что на территории обеспечат дополнительные меры безопасности — в частности, поставят двойные решётки.

Иерусалим, Израиль, 2024 год

Прошедшим летом крокодил напал на сотрудника Библейского зоопарка в Иерусалиме во время плановой уборки и ухода. 45-летний рабочий был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии после того, как хищник несколько раз укусил его.

Охранник, заметивший суматоху, несколько раз выстрелил в крокодила. Рептилии оказали помощь ветеринары зоопарка, но через несколько часов хищник скончался от полученных ран.

Авторы Анастасия Лежепекова