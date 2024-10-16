Львы загрызли сотрудницу парка «Тайган» в Крыму

В Крыму сотрудницу парка «Тайган» погибла при нападении львов. Как сообщили в регионального управлении Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело.

Сотрудник СК в парке «Тайган», где сотрудница погибла при нападении львов. Фото © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

«Установлено, что сегодня днём сотрудница парка львов «Тайган», которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы», — говорится в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства. Правоохранительные органы устанавливают круг ответственных. Дело заведено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).