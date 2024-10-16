Львы загрызли сотрудницу парка «Тайган» в Крыму
Сотрудница парка «Тайган» в Крыму погибла при нападении львов, возбуждено део
В Крыму сотрудницу парка «Тайган» погибла при нападении львов. Как сообщили в регионального управлении Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело.
Сотрудник СК в парке «Тайган», где сотрудница погибла при нападении львов. Фото © Telegram / Следком Крыма и Севастополя
«Установлено, что сегодня днём сотрудница парка львов «Тайган», которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы», — говорится в сообщении.
Следователь осмотрел место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства. Правоохранительные органы устанавливают круг ответственных. Дело заведено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).
Напомним, в сентябре 2021 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев откусил палец годовалому ребёнку, которого мать поднесла близко к клетке через защитное ограждение, чтобы поближе показать хищника. Суд приговорил директора парка к двум годам и трём месяцам колонии, установив, что на территории не соблюдались меры безопасности. Защита обжаловала решение. Впоследствии суд отменил приговор.
Shutterstock / FOTODOM / A_Lein