В Индии поймали тигра, который потерял слух и убил десяток человек
TOI: В Индии поймали глухого тигра, задравшего 10 человек за 2 месяца
В Индии поймали оглохшего тигра, который задрал 10 человек на территории заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш. О поимке дикого зверя пишет The Times of India (TOI).
Выслеживанием и поимкой опасного животного занималась специальная команда, набранная из персонала заповедника. По сведениям издания, за два минувших месяца хищник убил по меньшей мере 10 человек. Последняя из этих атак произошла 9 сентября, тогда погиб 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера.
Осмотр усыплённого тигра показал, что тот пребывает в прекрасной физической форме. Однако в процессе охоты за зверем вскрылось необычное обстоятельство — хищник никак не реагировал на звуки. Версия сотрудников заповедника такая: животное оглохло из-за громких гудков автомобилей и взрывов петард, которым его отпугивали местные жители. Могло ли это повлиять на его агрессию по отношению к людям, неясно. Сейчас тигра поместили в зоопарк, где его продолжат исследовать.
«Это первый случай в нашей практике, когда мы сталкиваемся с глухим тигром», — поделился лесник Маниш Сингх, участвовавший в поимке зверя.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в зоопарке Самары тигр накинулся на одного из сотрудников, который зашёл к нему в вольер. Хищник внезапно набросился на мужчину прямо на глазах у посетителей и начал драть его когтями. Самец по кличке Кактус жил в зоопарке с 2007 года, за ним никогда не замечали агрессии в отношении людей.
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