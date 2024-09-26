В Индии поймали тигра, который потерял слух и убил десяток человек

В Индии поймали оглохшего тигра, который задрал 10 человек на территории заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш. О поимке дикого зверя пишет The Times of India (TOI).

Выслеживанием и поимкой опасного животного занималась специальная команда, набранная из персонала заповедника. По сведениям издания, за два минувших месяца хищник убил по меньшей мере 10 человек. Последняя из этих атак произошла 9 сентября, тогда погиб 55-летний Кедари Лал из деревни Банскхера.

Осмотр усыплённого тигра показал, что тот пребывает в прекрасной физической форме. Однако в процессе охоты за зверем вскрылось необычное обстоятельство — хищник никак не реагировал на звуки. Версия сотрудников заповедника такая: животное оглохло из-за громких гудков автомобилей и взрывов петард, которым его отпугивали местные жители. Могло ли это повлиять на его агрессию по отношению к людям, неясно. Сейчас тигра поместили в зоопарк, где его продолжат исследовать.

«Это первый случай в нашей практике, когда мы сталкиваемся с глухим тигром», — поделился лесник Маниш Сингх, участвовавший в поимке зверя.