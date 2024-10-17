В России создали контроллер для лучшего управления дронами при сложных манёврах

Российская компания «Сокол» (участник рынка НТИ «Аэронет») завершила разработку многофункционального полётного контроллера, который необходим для точного управления дронами, в частности, для стабилизации беспилотников при выполнении сложных манёвров, рассказал директор компании Максим Папенков.

«Полётный контроллер — это настоящие «мозги» любого беспилотника, именно он играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности полёта», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, новая технологическая разработка позволит отслеживать высоту, скорость, курс и другие критически важные параметры работы. Кроме того, с помощью контроллера можно планировать маршрут полёта и корректировать курс дрона в реальном времени.

Также устройство необходимо для проверки состояния двигателей, топливной системы, гидравлики и электроники. К слову, отечественная разработка позволила повысить тягу БПЛА в среднем на 15% без каких-либо изменений конфигурации мотора. Архитектура контроллера при этом поддерживает все современные полётные программы. Однако инженеры оставили возможность для внедрения собственного ПО.

«Сейчас мы производим небольшие партии полётных контроллеров, которые проходят тщательные испытания и тестирования. Основными нашими потребителями на данный момент являются цеха по сборке FPV-дронов и образовательные организации», — подчеркнул Папенков.