Помогает так себе: ВСУ пытаются отвлекать российскую ПВО при атаках дронами «Лютый», пишут СМИ

Для нанесения ударов вглубь России ВСУ использует беспилотник самолётного типа «Лютый». Чтобы тот наверняка достиг конечной цели, вместе с ним для отвлечения внимания отправляют дроны-камикадзе «Рубака». Однако даже в этом случае ВС РФ часто срывают атаки, рассказали CNN украинские военные на условиях анонимности.

«Мы пытаемся их смешивать и отправлять их с разных расстояний, с разных стартовых площадок», — рассказал боец подразделения.

Описывая беспилотник «Лютый», телеканал назвал его «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины». К слову, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показывал обломки украинской новинки, отметив, что она является «дешёвой копией» знаменитого турецкого Bayraktar.