Помогает так себе: ВСУ пытаются отвлекать российскую ПВО при атаках дронами «Лютый», пишут СМИ
CNN раскрыл тактику ВСУ при ударах «сверхсекретными» дронами «Лютый» по России
Для нанесения ударов вглубь России ВСУ использует беспилотник самолётного типа «Лютый». Чтобы тот наверняка достиг конечной цели, вместе с ним для отвлечения внимания отправляют дроны-камикадзе «Рубака». Однако даже в этом случае ВС РФ часто срывают атаки, рассказали CNN украинские военные на условиях анонимности.
«Мы пытаемся их смешивать и отправлять их с разных расстояний, с разных стартовых площадок», — рассказал боец подразделения.
Описывая беспилотник «Лютый», телеканал назвал его «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины». К слову, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показывал обломки украинской новинки, отметив, что она является «дешёвой копией» знаменитого турецкого Bayraktar.
Однако бойцы ВС РФ знакомы со «сверхсекретных оружием» Незалежной уже довольно давно. Первые упоминания о них появлялись в телеграм-каналах военкоров ещё в начале этого года. В дальнейшем также удавалось обнаружить обломки сбитых БПЛА данного типа в регионах. К слову, только за прошедшую ночь наши бойцы успешно отразили атаку 13 дронов.
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