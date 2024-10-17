Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России
Минувшей ночью силы ПВО сбили 13 украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников в Брянской и Орловской областях ночью сообщали главы регионов. В результате ликвидации объектов никто не пострадал.
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