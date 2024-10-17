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17 октября, 04:42

Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России

Минувшей ночью силы ПВО сбили 13 украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Орловской области, четыре – над территорией Курской области и три – над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВСУ атаковали Орловскую область четырьмя беспилотниками
ВСУ атаковали Орловскую область четырьмя беспилотниками

Об уничтожении беспилотников в Брянской и Орловской областях ночью сообщали главы регионов. В результате ликвидации объектов никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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