Три украинских беспилотника уничтожили над Орловской областью
Клычков: Над Орловской областью ночью силами ПВО сбиты три БПЛА
В ночь на 17 октября силы ПВО ликвидировали три украинских дрона над Орловской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Ночью вражеские атаки продолжились – ещё три БПЛА были сбиты над Орловской областью. По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу», — заявил губернатор.
Минувшей ночью силы ПВО также уничтожили три беспилотника в Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.
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