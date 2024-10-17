Три украинских беспилотника уничтожили над Орловской областью

В ночь на 17 октября силы ПВО ликвидировали три украинских дрона над Орловской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Ночью вражеские атаки продолжились – ещё три БПЛА были сбиты над Орловской областью. По итогам всех происшествий пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят соответствующую работу», — заявил губернатор.