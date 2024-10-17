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16 октября, 23:12

Три украинских беспилотника уничтожены силами ПВО в Брянской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее тринадцать из сбитых БПЛА были поражены над российскими регионами. По шесть аппаратов уничтожили над Белгородской и Курской областями, а ещё один — в небе Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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