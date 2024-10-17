Три украинских беспилотника уничтожены силами ПВО в Брянской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

Ранее тринадцать из сбитых БПЛА были поражены над российскими регионами. По шесть аппаратов уничтожили над Белгородской и Курской областями, а ещё один — в небе Брянской области.