Силы ПВО сбили 13 беспилотников над тремя российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один – над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.