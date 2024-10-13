Силы ПВО сбили 13 беспилотников над тремя российскими регионами
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один – над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что после ночной атаки ВСУ во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске был найден фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью. В итоге были эвакуированы жители двух ближайших домов. Напомним, в ночь на 12 октября ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. После прилёта в Приморско-Ахтарске загорелась легковушка.
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