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13 октября, 04:24

Силы ПВО сбили 13 беспилотников над тремя российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один – над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае
Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае

Ранее Life.ru сообщал, что после ночной атаки ВСУ во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске был найден фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью. В итоге были эвакуированы жители двух ближайших домов. Напомним, в ночь на 12 октября ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. После прилёта в Приморско-Ахтарске загорелась легковушка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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