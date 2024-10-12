В Краснодарском крае во дворе дома нашли неразорвавшийся беспилотник

Во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске обнаружили обломки беспилотника с неразорвавшейся частью после ночной атаки ВСУ. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

«Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства в дальнейшем. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.