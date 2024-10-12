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12 октября, 10:55

В Краснодарском крае во дворе дома нашли неразорвавшийся беспилотник

Во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске обнаружили обломки беспилотника с неразорвавшейся частью после ночной атаки ВСУ. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

«Жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства в дальнейшем. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае
Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае

Напомним, в ночь на 12 октября ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. После прилёта в Приморско-Ахтарске загорелся легковой автомобиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra

Николай Рюмин
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