Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае. Как сообщает SHOT, находку сделали в Выселковском районе пару часов назад.

Упавший в Краснодарском крае украинский БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

По словам местных жителей, никаких звуков взрыва не было. Возможно, этот беспилотник упал там уже давно. Последняя атака ВСУ на эту местность была в ночь на 21 сентября. В настоящее время на место обнаружения летательного аппарата работают экстренные службы.