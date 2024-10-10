Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае
Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае. Как сообщает SHOT, находку сделали в Выселковском районе пару часов назад.
Упавший в Краснодарском крае украинский БПЛА. Фото © Telegram / SHOT
По словам местных жителей, никаких звуков взрыва не было. Возможно, этот беспилотник упал там уже давно. Последняя атака ВСУ на эту местность была в ночь на 21 сентября. В настоящее время на место обнаружения летательного аппарата работают экстренные службы.
Ранее в Минобороны России сообщили о 92 сбитых прошедшей ночью украинских БПЛА. Так, 47 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 12 — над Курской, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, два — над Белгородской областями, один — над Крымом и ещё 15 — над акваторией Азовского моря.
Telegram / SHOT