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10 октября, 08:16

ВСУ пытались ударить по аэродрому в Адыгее дронами PD-2 из США

Разбитый беспилотник PD-2. Обложка © Mash

Разбитый беспилотник PD-2. Обложка © Mash

Украинские войска предприняли попытку атаки на аэродром неподалёку от Майкопа. В небе был сбит беспилотник PD-2 производства США, сообщает Mash.

Так, система ПВО отработала по одной из «птичек» в три часа ночи. Аппарат упал в поле недалеко от посёлка Родниковый, обошлось без последствий. Беспилотник нёс 19 килограммов взрывчатки. Именно такой моделью ВСУ пытались нанести удар по Москве в начале сентября.

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Ранее глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов отметил, что атака обошлась без пострадавших. Всех людей обеспечили необходимыми вещами, на месте работают экстренные службы.

Николай Рюмин
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