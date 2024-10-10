ВСУ пытались ударить по аэродрому в Адыгее дронами PD-2 из США

Так, система ПВО отработала по одной из «птичек» в три часа ночи. Аппарат упал в поле недалеко от посёлка Родниковый, обошлось без последствий. Беспилотник нёс 19 килограммов взрывчатки. Именно такой моделью ВСУ пытались нанести удар по Москве в начале сентября.