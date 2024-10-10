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10 октября, 05:02

Силы ПВО за ночь отразили над Россией атаки 92 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за ночь отразили атаки 92 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самый массированный налёт был в Краснодарском крае, где уничтожено 47 БПЛА. Ещё 12 дронов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской областью, четыре – над Брянской областью, по два — над Белгородской областью и Республикой Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате отбитой атаки на земле никаких разрушений не зафиксировано и пострадавших среди населения нет.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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