Силы ПВО за ночь отразили над Россией атаки 92 украинских беспилотников

Самый массированный налёт был в Краснодарском крае, где уничтожено 47 БПЛА. Ещё 12 дронов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской областью, четыре – над Брянской областью, по два — над Белгородской областью и Республикой Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.