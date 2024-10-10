Силы ПВО за ночь отразили над Россией атаки 92 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны России за ночь отразили атаки 92 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самый массированный налёт был в Краснодарском крае, где уничтожено 47 БПЛА. Ещё 12 дронов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской областью, четыре – над Брянской областью, по два — над Белгородской областью и Республикой Крым, один – над территорией Воронежской области и 15 БПЛА над акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате отбитой атаки на земле никаких разрушений не зафиксировано и пострадавших среди населения нет.
VK / Минобороны России