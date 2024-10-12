Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 03:20

Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в двух районах Краснодарского края повреждены жилые дома

ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей. К счастью, среди людей пострадавших нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

При падении обломков дронов в Славянске-на-Кубани повреждены крыши двух частных домов. Также в Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Власти сообщили о возможной атаке БПЛА в Воронежской и Курской областях
Власти сообщили о возможной атаке БПЛА в Воронежской и Курской областях

Ранее системы ПВО уничтожили над регионами Росси десять украинских беспилотников. «Птички» сбивали над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров