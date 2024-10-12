Жилые дома повреждены в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Из-за атаки беспилотников киевского режима минувшей ночью в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей. К счастью, среди людей пострадавших нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

При падении обломков дронов в Славянске-на-Кубани повреждены крыши двух частных домов. Также в Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.