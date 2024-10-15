Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 16:09

Наши парни под Курском ликвидировали 9 ценнейших дроноводов ВСУ

ВС РФ уничтожили в Курской области 9 лучших операторов БПЛА ВСУ

Несколько южнее населённого пункта Зелёный Шлях на позицию, откуда украинские солдаты управляли беспилотниками, зашёл небольшой российский отряд. В результате в бою были убиты 9 украинских операторов БПЛА, которых командование ценило превыше остальных. Об этом пишет «Свободная пресса».

По словам бойца нацбата Станислава Бунятова, ВС РФ появились там внезапно, из-за чего украинские дроноводы не успели спохватиться и убежать. В итоге они вступили в схватку, в ходе которой все девять операторов БПЛА погибли.

В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «Холодный Яр» заявили, что это были не просто какие-то операторы дронов, а элита — 9 лучших специалистов, которые были у Киева. Их отряд, как сообщается, собирали со всех бригад специально для проведения операций в Курской области. Представитель бригады добавил, что их потеря обернётся настоящей трагедией для украинских ВС.

Военные эксперты дали прогнозы, когда российские войска вышвырнут ВСУ из курского приграничья
Военные эксперты дали прогнозы, когда российские войска вышвырнут ВСУ из курского приграничья

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия прогнала ВСУ из населённого пункта Черкасская Конопелька в Курской области. От этого посёлка до Суджи, откуда Украина начала своё вторжение на территорию РФ, остаётся всего лишь 6 километров пути.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров