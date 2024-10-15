Наши парни под Курском ликвидировали 9 ценнейших дроноводов ВСУ
ВС РФ уничтожили в Курской области 9 лучших операторов БПЛА ВСУ
Несколько южнее населённого пункта Зелёный Шлях на позицию, откуда украинские солдаты управляли беспилотниками, зашёл небольшой российский отряд. В результате в бою были убиты 9 украинских операторов БПЛА, которых командование ценило превыше остальных. Об этом пишет «Свободная пресса».
По словам бойца нацбата Станислава Бунятова, ВС РФ появились там внезапно, из-за чего украинские дроноводы не успели спохватиться и убежать. В итоге они вступили в схватку, в ходе которой все девять операторов БПЛА погибли.
В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «Холодный Яр» заявили, что это были не просто какие-то операторы дронов, а элита — 9 лучших специалистов, которые были у Киева. Их отряд, как сообщается, собирали со всех бригад специально для проведения операций в Курской области. Представитель бригады добавил, что их потеря обернётся настоящей трагедией для украинских ВС.
Ранее в Минобороны заявили, что российская армия прогнала ВСУ из населённого пункта Черкасская Конопелька в Курской области. От этого посёлка до Суджи, откуда Украина начала своё вторжение на территорию РФ, остаётся всего лишь 6 километров пути.
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