Несколько южнее населённого пункта Зелёный Шлях на позицию, откуда украинские солдаты управляли беспилотниками, зашёл небольшой российский отряд. В результате в бою были убиты 9 украинских операторов БПЛА, которых командование ценило превыше остальных. Об этом пишет «Свободная пресса».

По словам бойца нацбата Станислава Бунятова, ВС РФ появились там внезапно, из-за чего украинские дроноводы не успели спохватиться и убежать. В итоге они вступили в схватку, в ходе которой все девять операторов БПЛА погибли.

В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «Холодный Яр» заявили, что это были не просто какие-то операторы дронов, а элита — 9 лучших специалистов, которые были у Киева. Их отряд, как сообщается, собирали со всех бригад специально для проведения операций в Курской области. Представитель бригады добавил, что их потеря обернётся настоящей трагедией для украинских ВС.