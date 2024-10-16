ВСУ атаковали Орловскую область четырьмя беспилотниками
Клычков: Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Орловской областью
Над территорией Орловской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбито четыре БПЛА», — написал Клычков в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте инцидента работают оперативные службы. Клычков поблагодарил ПВО за защиту.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ протаранил частный дом на Кубани. К счастью, его жильцы отделались лишь испугом.
Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage