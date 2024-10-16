ВСУ атаковали Орловскую область четырьмя беспилотниками

Над территорией Орловской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбито четыре БПЛА», — написал Клычков в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте инцидента работают оперативные службы. Клычков поблагодарил ПВО за защиту.