Беспилотник ВСУ протаранил жилой дом на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об очередной террористической атаке украинских боевиков на регион вечером 15 сентября. Около 22:00 беспилотник ВСУ ударил по частному дому в станице Марьянской, повредив строение. К счастью, его жильцы отделались лишь испугом.