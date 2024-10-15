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15 октября, 20:17

Беспилотник ВСУ протаранил жилой дом на Кубани

Частный дом повреждён в станице на Кубани после удара беспилотника ВСУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об очередной террористической атаке украинских боевиков на регион вечером 15 сентября. Около 22:00 беспилотник ВСУ ударил по частному дому в станице Марьянской, повредив строение. К счастью, его жильцы отделались лишь испугом.

«На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.

Ситуация взята главой района на личный контроль. Владельцам повреждённого дома помогут восстановить недвижимое имущество.

Наши парни под Курском ликвидировали 9 ценнейших дроноводов ВСУ
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А в Белгородской области 15 октября дрон ВСУ атаковал забитый людьми рейсовый автобус. В результате взрыва тяжёлые ранения получили восемь человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавшие госпитализированы.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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