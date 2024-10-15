Беспилотник ВСУ протаранил жилой дом на Кубани
Частный дом повреждён в станице на Кубани после удара беспилотника ВСУ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об очередной террористической атаке украинских боевиков на регион вечером 15 сентября. Около 22:00 беспилотник ВСУ ударил по частному дому в станице Марьянской, повредив строение. К счастью, его жильцы отделались лишь испугом.
«На месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.
Ситуация взята главой района на личный контроль. Владельцам повреждённого дома помогут восстановить недвижимое имущество.
А в Белгородской области 15 октября дрон ВСУ атаковал забитый людьми рейсовый автобус. В результате взрыва тяжёлые ранения получили восемь человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавшие госпитализированы.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ