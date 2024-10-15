Гладков: 8 человек пострадали от атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

ВСУ с помощью дрона атаковали рейсовый автобус в районе посёлка Октябрьский Белгородской области, пострадали восемь человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на повороте в посёлок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника. К сожалению, ранены восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал он у себя в телеграм-канале.

По словам губернатора, двое мужчин с травмами были доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде. Двух женщин, после оказания первой помощи перевели на амбулаторное лечение. Четверо несовершеннолетних были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу: у 17-летнего юноши диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки — слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, а у 8-летнего мальчика — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени, заключил Гладков.