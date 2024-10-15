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15 октября, 18:01

Гладков: 8 человек пострадали от атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

Последствия атаки ВСУ на автобус. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на автобус. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ с помощью дрона атаковали рейсовый автобус в районе посёлка Октябрьский Белгородской области, пострадали восемь человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на повороте в посёлок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника. К сожалению, ранены восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал он у себя в телеграм-канале.

По словам губернатора, двое мужчин с травмами были доставлены в городскую больницу №2 в Белгороде. Двух женщин, после оказания первой помощи перевели на амбулаторное лечение. Четверо несовершеннолетних были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу: у 17-летнего юноши диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки — слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, а у 8-летнего мальчика — минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени, заключил Гладков.

В результате атаки ВСУ в селе Устинка под Белгородом погиб мужчина
В результате атаки ВСУ в селе Устинка под Белгородом погиб мужчина

Ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ произвёл дистанционное минирование участка дороги в Белгородской области противопехотными минами нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». На трассе уже подорвался легковой автомобиль. К счастью, никто внутри авто не пострадал.

Александра Мышляева
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