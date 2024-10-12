В результате атаки ВСУ в селе Устинка под Белгородом погиб мужчина

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 40 населённых пунктов в Белгородской области. В результате атаки в селе Устинка Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе. В результате вражеской атаки мужчина скончался на месте», — написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, что ранее была информация о двух погибших и 12 пострадавших. ВСУ атаковали регион при помощи 25 боеприпасов и 22 беспилотников, 13 из которых были сбиты ПВО.