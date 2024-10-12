ВСУ убили двух человек и ранили 12 при атаках на Белгородскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали свыше 40 населённых пунктов Белгородской области. В результате погибли два человека, ещё 12 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выпущены 25 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 22 беспилотника, из которых 13 сбиты системой ПВО», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам губернатора, повреждения получили семь частных домов, газовая труба и три автомобиля. Кроме того, в белгородской больнице скончался мужчина, который получил ранение 20 августа при атаке ВСУ села Ясные Зори. Утром, 12 октября, населённый пункт вновь подвергся обстрелу, пострадали три человека — их госпитализировали.

Гладков отметил, что ещё девять мирных жителей оказались ранены в результате атак украинских военных на Шебекинский городской округ, один мужчина скончался в больнице. По самому Шебекино и пяти сёлам ВСУ выпустили восемь боеприпасов и 15 беспилотников.

«Пять пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода, трое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», — пояснил глава региона.