Три мирных жителя ранены в Белгородском районе после атаки БПЛА

«Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести», — написал Гладков в телеграм-канале.