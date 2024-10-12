Три мирных жителя ранены в Белгородском районе после атаки БПЛА
Гладков: Три человека ранены при ударе ВСУ по селу Устинка в Белгородском районе
Украински силы атаковали село Устинка Белгородского района. В результате происшествия пострадали три местных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранены три мирных жителя. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы. По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести», — написал Гладков в телеграм-канале.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Минувшей ночью ВСУ также атаковали Краснодарский край. В результате происшествия повреждения получили несколько жилых домов, среди местного населения пострадавших нет.
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