ВСУ усеяли село под Белгородом «Лепестками»
Гладков: Авто подорвалось на оставленной ВСУ мине «Лепесток» в Белгородчине
Мина ПФМ-1 «Лепесток». Обложка © Telegram / Росгвардия
Беспилотник ВСУ произвёл дистанционное минирование участка дороги в Белгородской области противопехотными минами нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, речь идёт о трассе, соединяющей сёла Красный Октябрь и Чайки. На дороге уже подорвался легковой автомобиль. К счастью, никто внутри не пострадал. В настоящий момент опасный участок перекрыт оперативными службами.
«Уважаемые жители области. Прошу временно воздержаться от поездок по данному участку дороги», — призвал Гладков.
Такие же «Лепестки» ВСУ ранее разбросали на территории Курской области, подвергнув гражданских смертельной опасности. За отходящими частями боевиков по пятам идут российские сапёры, которые разминируют дороги, мосты и тропы. Нередко взрывные устройства находят внутри домов мирных жителей, украинцы прятали их даже в упаковках конфет и пачках сигарет.