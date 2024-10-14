ВСУ усеяли село под Белгородом «Лепестками»

По словам чиновника, речь идёт о трассе, соединяющей сёла Красный Октябрь и Чайки. На дороге уже подорвался легковой автомобиль. К счастью, никто внутри не пострадал. В настоящий момент опасный участок перекрыт оперативными службами.

Такие же «Лепестки» ВСУ ранее разбросали на территории Курской области, подвергнув гражданских смертельной опасности. За отходящими частями боевиков по пятам идут российские сапёры, которые разминируют дороги, мосты и тропы. Нередко взрывные устройства находят внутри домов мирных жителей, украинцы прятали их даже в упаковках конфет и пачках сигарет.