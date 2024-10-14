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14 октября, 20:44

ВСУ усеяли село под Белгородом «Лепестками»

Гладков: Авто подорвалось на оставленной ВСУ мине «Лепесток» в Белгородчине

Мина ПФМ-1 «Лепесток». Обложка © Telegram / Росгвардия

Мина ПФМ-1 «Лепесток». Обложка © Telegram / Росгвардия

Беспилотник ВСУ произвёл дистанционное минирование участка дороги в Белгородской области противопехотными минами нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, речь идёт о трассе, соединяющей сёла Красный Октябрь и Чайки. На дороге уже подорвался легковой автомобиль. К счастью, никто внутри не пострадал. В настоящий момент опасный участок перекрыт оперативными службами.

«Уважаемые жители области. Прошу временно воздержаться от поездок по данному участку дороги», — призвал Гладков.

Российские сапёры раскусили попытку ВСУ подорвать их миной-сюрпризом
Российские сапёры раскусили попытку ВСУ подорвать их миной-сюрпризом

Такие же «Лепестки» ВСУ ранее разбросали на территории Курской области, подвергнув гражданских смертельной опасности. За отходящими частями боевиков по пятам идут российские сапёры, которые разминируют дороги, мосты и тропы. Нередко взрывные устройства находят внутри домов мирных жителей, украинцы прятали их даже в упаковках конфет и пачках сигарет.

Илья Пушкарев
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