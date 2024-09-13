ВСУ разбросали магнитные мины и «Лепестки» в Большесолдатском районе Курщины

ВСУ разбросали мины по территории Большесолдатского района Курской области, на них уже подорвались несколько гражданских автомобилей. Об этом в личном телеграм-канале уведомил руководитель района Владимир Зайцев.

«Сегодня утром на территории Большесолдатского района враг разбросал противопехотные мины «Лепестки» и магнитные мины. Уже известны случаи подрыва гражданского транспорта. Настоятельно прошу воздержаться от поездок в район, так как ситуация остаётся напряжённой», — проинформировал он.

Большесолдатский район находится на юго-западе региона. Его административный центр располагается в селе Большом Солдатском, расположенном в 78 километрах от Курска и в 19 километрах к северо-востоку от ж/д станции Суджи.