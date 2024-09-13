ВСУ разбросали магнитные мины и «Лепестки» в Большесолдатском районе Курщины
ПФМ-1 «Лепесток». Обложка © ТАСС / Николай Тришин
ВСУ разбросали мины по территории Большесолдатского района Курской области, на них уже подорвались несколько гражданских автомобилей. Об этом в личном телеграм-канале уведомил руководитель района Владимир Зайцев.
«Сегодня утром на территории Большесолдатского района враг разбросал противопехотные мины «Лепестки» и магнитные мины. Уже известны случаи подрыва гражданского транспорта. Настоятельно прошу воздержаться от поездок в район, так как ситуация остаётся напряжённой», — проинформировал он.
Большесолдатский район находится на юго-западе региона. Его административный центр располагается в селе Большом Солдатском, расположенном в 78 километрах от Курска и в 19 километрах к северо-востоку от ж/д станции Суджи.
Ранее посол России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что военнослужащие ВС Украины создали аналог концлагерей для гражданского населения Курской области. Туда насильно сгоняли мирных жителей, которые по каким-либо причинам не могли или не хотели покинуть регион. Так, по его словам, в Суджанском районе в эти лагеря загнали от 70 до 100 человек, где на мирных жителей оказывали моральное давление, а также снимали пропагандистские сюжеты с их участием.