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16 октября, 09:09

В калужских лесах нашли опасные следы ВСУ, жителей просят держаться подальше

Губернатор Шапша: В Калужской области обнаружены обломки беспилотника ВСУ

В лесах Калужской области обнаружены обломки сбитого беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

«В Хвастовичском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолётного типа. На месте работает оперативная группа», — говорится в сообщении.

Также чиновник предупредил всех граждан, что при обнаружении неизвестных обломков нужно сразу же вызывать экстренные службы и не приближаться к объекту, так как там может быть взрывчатка.

Обломки сбитого украинского дрона «Лютый» упали в Херсонской области
Обломки сбитого украинского дрона «Лютый» упали в Херсонской области

Недавно российские силы ПВО сбили несколько дронов ВСУ в небе над Курском. Фрагменты беспилотников противника рухнули на улицы города. Специалисты обследовали места происшествий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
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