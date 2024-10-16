В калужских лесах нашли опасные следы ВСУ, жителей просят держаться подальше
Губернатор Шапша: В Калужской области обнаружены обломки беспилотника ВСУ
В лесах Калужской области обнаружены обломки сбитого беспилотника самолётного типа ВСУ. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
«В Хвастовичском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолётного типа. На месте работает оперативная группа», — говорится в сообщении.
Также чиновник предупредил всех граждан, что при обнаружении неизвестных обломков нужно сразу же вызывать экстренные службы и не приближаться к объекту, так как там может быть взрывчатка.
Недавно российские силы ПВО сбили несколько дронов ВСУ в небе над Курском. Фрагменты беспилотников противника рухнули на улицы города. Специалисты обследовали места происшествий.
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