Обломки упали на нескольких улицах Курска после отражения воздушной атаки В Курске не обнаружено повреждений после падения обломков сбитых ПВО целей 3 октября, 10:57 ВСУ запускают дрон. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Российские силы ПВО отработали по целям в небе над Курском, обломки вражеских беспилотников упали на нескольких улицах. Об этом сообщили в мэрии города. О пострадавших информации нет, незначительные повреждения получили здания.

«В Железнодорожном округе на нескольких улицах зафиксировано падение обломков. Последствия на земле уточняются, о них нужно сообщить по телефону 112. В настоящее время ведётся обследование мест происшествия. Значительных повреждений зданий и сооружений нет», — уточняется в тексте.

В администрации подчеркнули, что специалисты посетят все повреждённые дома и составят акты о нанесённом ущербе и требуемом ремонте.

Ранее сообщалось, что над городом Старый Оскол в Белгородской области система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента пострадала одна мирная жительница, получившая резаную рану стопы. Ей оказана медицинская помощь прямо на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Авторы Татьяна Миссуми