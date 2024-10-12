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12 октября, 16:17

Обломки сбитого украинского дрона «Лютый» упали в Херсонской области

Сальдо: Средства ПВО РФ сбили 16 беспилотников в Херсонской области

Обломки украинского дрона-камикадзе «Лютый». Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обломки украинского дрона-камикадзе «Лютый». Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью сбили 16 беспилотников Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Обломки украинского дрона-камикадзе «Лютый». Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Обломки украинского дрона-камикадзе «Лютый». Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«Сегодня ночью российская ПВО сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолётного типа «Лютый» — дешёвую копию турецкого «Байрактара», — написал глава региона в телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что пострадавших нет. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали вдали от населённых пунктов. Конструкции не причинила вреда мирным жителям и объектам инфраструктуры.

В ДНР сообщили о 16 пострадавших после обстрелов ВСУ
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А ранее Life.ru писал, что осколки ракеты HIMARS ВСУ упали в жилом районе Донецка после работы системы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.

Дарья Нарыкова
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