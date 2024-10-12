Обломки сбитого украинского дрона «Лютый» упали в Херсонской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью сбили 16 беспилотников Вооружённых сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Обломки украинского дрона-камикадзе «Лютый». Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«Сегодня ночью российская ПВО сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолётного типа «Лютый» — дешёвую копию турецкого «Байрактара», — написал глава региона в телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что пострадавших нет. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали вдали от населённых пунктов. Конструкции не причинила вреда мирным жителям и объектам инфраструктуры.