Осколки ракеты HIMARS упали в жилом районе Донецка

Часть ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ) упала во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка после работы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 октября сообщила газета «Известия».

«Ракета РСЗО HIMARS упала в Киевском районе Донецка после работы ПВО. Всего над городом было слышно не менее шести взрывов. Предварительно, все ракеты были сбиты», — отметили в издании.

Осколки ракеты приземлились рядом с девятиэтажным домом, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают спасатели и представители Донецкой Народной Республики (ДНР) из Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).