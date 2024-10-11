Осколки ракеты HIMARS упали в жилом районе Донецка
«Известия»: Часть ракеты HIMARS упала во дворе дома в Донецке после работы ПВО
Часть ракеты HIMARS, которая упала во дворе дома в Донецке после работы ПВО. Обложка © Известия
Часть ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ) упала во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка после работы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 октября сообщила газета «Известия».
«Ракета РСЗО HIMARS упала в Киевском районе Донецка после работы ПВО. Всего над городом было слышно не менее шести взрывов. Предварительно, все ракеты были сбиты», — отметили в издании.
Осколки ракеты приземлились рядом с девятиэтажным домом, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают спасатели и представители Донецкой Народной Республики (ДНР) из Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили о 16 пострадавших после обстрелов ВСУ. При этом 14 из 16 человек пострадали в Горловке.