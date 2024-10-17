«Сходить в туалет не дают»: Украинский военный Отченаш пожаловался на новые российские дроны

Украинская армия не может бороться с российскими беспилотниками на оптоволоконном кабеле, пожаловался командир экипажа БПЛА 4-й бригады Нацгвардии Украины с позывным Отченаш. Он признал, что у ВСУ попросту нет средств для погашения сигнала такого летательного аппарата.

«Его основной плюс — это то, что его система РЭБ пока «потушить» не может, потому что вся связь держится на условной «нити», которая тянется на пять километров», — заявил украинский военный в эфире телеканала «Мы — Украина».

Также Отченаш отметил разнообразие беспилотников, которыми оснащены ВС РФ, и большой их запас. По его словам, российские «птички» залетают на позиции ВСУ буквально каждые 15 минут, «не давая иногда даже сходить в туалет».