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17 октября, 10:59

«Сходить в туалет не дают»: Украинский военный Отченаш пожаловался на новые российские дроны

Украинский военный: ВСУ не могут противостоять российским БПЛА на оптоволокне

Украинская армия не может бороться с российскими беспилотниками на оптоволоконном кабеле, пожаловался командир экипажа БПЛА 4-й бригады Нацгвардии Украины с позывным Отченаш. Он признал, что у ВСУ попросту нет средств для погашения сигнала такого летательного аппарата.

«Его основной плюс — это то, что его система РЭБ пока «потушить» не может, потому что вся связь держится на условной «нити», которая тянется на пять километров», — заявил украинский военный в эфире телеканала «Мы — Украина».

Также Отченаш отметил разнообразие беспилотников, которыми оснащены ВС РФ, и большой их запас. По его словам, российские «птички» залетают на позиции ВСУ буквально каждые 15 минут, «не давая иногда даже сходить в туалет».

А ранее в украинской армии пожаловались на изменение тактики российских штурмов. Как отметил замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, таким образом ВС РФ ещё сильнее истощают украинские средства поражения.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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