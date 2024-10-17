Украинские военные пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья, скандал разгорелся в 143-й пехотной бригаде ВСУ.

«По словам ВСУшников, им нечем защищать свои позиции «от русских танков», потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область», — сказал собеседник агентства.

Также, по словам подпольщика, украинские солдаты массово жалуются на нехватку офицерского состава, беспилотников, противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов. Кроме того, они говорят, что многие сослуживцы дезертировали с поля боя.