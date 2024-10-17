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17 октября, 10:22

«Нечем защищаться»: ВСУшники грозятся массово бросить позиции под Харьковом

Подполье: Бойцы из 143-й бригады ВСУ грозятся бросить позиции под Харьковом

Украинские военные пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пророссийского подполья, скандал разгорелся в 143-й пехотной бригаде ВСУ.

«По словам ВСУшников, им нечем защищать свои позиции «от русских танков», потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область», — сказал собеседник агентства.

Также, по словам подпольщика, украинские солдаты массово жалуются на нехватку офицерского состава, беспилотников, противотанковых ракетных комплексов и боеприпасов. Кроме того, они говорят, что многие сослуживцы дезертировали с поля боя.

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Тем временем на Украине вывозят население из Харьковской области и подконтрольных ВСУ территорий ДНР. Эвакуация была объявлена в более чем 30 населённых пунктах. А до этого в Боровском поселковом совете сообщили о введении обязательной эвакуации из 15 сёл Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Демьянова
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