«Нет света, газа и воды»: Появилось видео из Купянска под Харьковом, где идёт массовая эвакуация

Накануне в городе Купянске Харьковской области объявили всеобщую эвакуацию всех гражданских. В Сети появились видео из опустевшего города.

В Купянске по громкоговорителю сообщают, что в городе нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно. Видео © Telegram / kupyansk_u

Украинские телеграм-каналы публикуют запись, на которой людей по радио призывают уезжать в другие регионы. Также им сообщают, что зимой выжить в городе будет невозможно — там нет света, газа и воды. Некоторые жители Харьковской области считают, что эвакуация началась из-за большой вероятности освобождения Купянска российскими войсками.