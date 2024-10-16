«Нет света, газа и воды»: Появилось видео из Купянска под Харьковом, где идёт массовая эвакуация
Синегубов: В Купянске и трёх общинах объявили эвакуацию всех гражданских
Накануне в городе Купянске Харьковской области объявили всеобщую эвакуацию всех гражданских. В Сети появились видео из опустевшего города.
В Купянске по громкоговорителю сообщают, что в городе нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно. Видео © Telegram / kupyansk_u
Украинские телеграм-каналы публикуют запись, на которой людей по радио призывают уезжать в другие регионы. Также им сообщают, что зимой выжить в городе будет невозможно — там нет света, газа и воды. Некоторые жители Харьковской области считают, что эвакуация началась из-за большой вероятности освобождения Купянска российскими войсками.
Ранее Life.ru писал, что на Украине вывозят население из Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Эвакуация была объявлена в более чем 30 населённых пунктах. А до этого в Боровском поселковом совете сообщили о введении обязательной эвакуации из 15 сёл Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью
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