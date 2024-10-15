На Украине принудительно эвакуируют население Купянска

В подконтрольном Киеву городе Купянске объявили обязательную эвакуацию. Об этом заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«Сейчас ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру», — сказал Синегубов.

Он отметил, что планируется эвакуация жителей не только Купянской городской общины, но и из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской. Также, по его словам, принято решение о принудительной эвакуации людей из Боровской территориальной громады Изюмского района, где насчитывается около 250 семей. Военный добавил, что эвакуационные мероприятия будут усилены, так как люди неохотно покидают свои дома.