На Украине принудительно эвакуируют население Купянска
Синегубов: В Купянске Харьковской области объявлена обязательная эвакуация
В подконтрольном Киеву городе Купянске объявили обязательную эвакуацию. Об этом заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
«Сейчас ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру», — сказал Синегубов.
Он отметил, что планируется эвакуация жителей не только Купянской городской общины, но и из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской. Также, по его словам, принято решение о принудительной эвакуации людей из Боровской территориальной громады Изюмского района, где насчитывается около 250 семей. Военный добавил, что эвакуационные мероприятия будут усилены, так как люди неохотно покидают свои дома.
Ранее Life.ru писал, что на Украине вывозят население из Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Эвакуация была объявлена в более чем 30 населённых пунктах. А до этого в Боровском поселковом совете сообщили о введении обязательной эвакуации из 15 сёл Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью
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