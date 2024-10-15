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15 октября, 17:09

На Украине принудительно эвакуируют население Купянска

Синегубов: В Купянске Харьковской области объявлена обязательная эвакуация

В подконтрольном Киеву городе Купянске объявили обязательную эвакуацию. Об этом заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«Сейчас ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру», — сказал Синегубов.

Он отметил, что планируется эвакуация жителей не только Купянской городской общины, но и из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской. Также, по его словам, принято решение о принудительной эвакуации людей из Боровской территориальной громады Изюмского района, где насчитывается около 250 семей. Военный добавил, что эвакуационные мероприятия будут усилены, так как люди неохотно покидают свои дома.

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Ранее Life.ru писал, что на Украине вывозят население из Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Эвакуация была объявлена в более чем 30 населённых пунктах. А до этого в Боровском поселковом совете сообщили о введении обязательной эвакуации из 15 сёл Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью

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Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Александра Мышляева
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