На Украине 32 населённых пункта эвакуируют из Харьковской области и ДНР
Эвакуацию семей с детьми объявили в 32 населённых пунктах восточной части Украины. Об этом сообщили в местном министерстве по вопросам реинтеграции.
«Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населённых пунктов Харьковской и Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями», — говорится в сообщении министерства.
Там отметили, что эвакуация объявлена в 29 населенных пунктах Харьковской области и в трёх на территориях ДНР, контролируемых Киевом. Накануне в Боровском поселковом совете сообщили о введении обязательной эвакуации из 15 сёл Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в северной части Харьковской области продолжаются боевые действия, ВС России ведут сложную тактическую борьбу. По его словам, одной из самых непростых задач для бойцов является освобождение города. В ДНР ВСУ особенно ощущают трудности, живой силы не хватает. Сегодня стало известно, что украинская армия была выбита из Украинска российскими подразделениями.
Telegram / Мінреінтеграції