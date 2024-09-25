На Украине 32 населённых пункта эвакуируют из Харьковской области и ДНР

Эвакуацию семей с детьми объявили в 32 населённых пунктах восточной части Украины. Об этом сообщили в местном министерстве по вопросам реинтеграции.

«Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населённых пунктов Харьковской и Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями», — говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что эвакуация объявлена в 29 населенных пунктах Харьковской области и в трёх на территориях ДНР, контролируемых Киевом. Накануне в Боровском поселковом совете сообщили о введении обязательной эвакуации из 15 сёл Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.