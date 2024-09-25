Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 15:11

На Украине 32 населённых пункта эвакуируют из Харьковской области и ДНР

Эвакуацию семей с детьми объявили в 32 населённых пунктах восточной части Украины. Об этом сообщили в местном министерстве по вопросам реинтеграции.

«Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населённых пунктов Харьковской и Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями», — говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что эвакуация объявлена в 29 населенных пунктах Харьковской области и в трёх на территориях ДНР, контролируемых Киевом. Накануне в Боровском поселковом совете сообщили о введении обязательной эвакуации из 15 сёл Харьковской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в северной части Харьковской области продолжаются боевые действия, ВС России ведут сложную тактическую борьбу. По его словам, одной из самых непростых задач для бойцов является освобождение города. В ДНР ВСУ особенно ощущают трудности, живой силы не хватает. Сегодня стало известно, что украинская армия была выбита из Украинска российскими подразделениями.

Обложка ©

Telegram / Мінреінтеграції

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров