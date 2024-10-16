Новая тактика российских штурмов заставила ВСУ выть от беспомощности

Российские войска изменили тактику штурмов и стали передвигаться по один или два человека, сообщил замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Руслан Габинет. По его словам, таким образом ВС РФ пытаются повысить живучесть своей пехоты и дополнительно истощить украинские средства поражения.

«Это один или два бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением. Противник просто знает и истощает нашу оборону такими проходами», — сказал Габинет в эфире телеканала «Мы — Украина».

За сутки ВС РФ могут совершить шесть или семь таких точечных накатов. Как подчеркнул Габинет, двигаются такие штурмовые группы «непрерывно и круглосуточно».