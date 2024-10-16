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16 октября, 10:50

Новая тактика российских штурмов заставила ВСУ выть от беспомощности

В ВСУ пожаловались на изменение тактики российских штурмов

Российские войска изменили тактику штурмов и стали передвигаться по один или два человека, сообщил замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Руслан Габинет. По его словам, таким образом ВС РФ пытаются повысить живучесть своей пехоты и дополнительно истощить украинские средства поражения.

«Это один или два бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением. Противник просто знает и истощает нашу оборону такими проходами», — сказал Габинет в эфире телеканала «Мы — Украина».

За сутки ВС РФ могут совершить шесть или семь таких точечных накатов. Как подчеркнул Габинет, двигаются такие штурмовые группы «непрерывно и круглосуточно».

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ начали бросать свои позиции в двух районах в ДНР. Речь идёт о посёлках Горняк и Кураховка. Силовики считают, что украинские бойцы рискуют попасть в окружение.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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