«Преданные семьянины»: Енотовидные собаки Ленобласти отращивают жирок перед зимней спячкой

Енотовидные собаки внешне хоть и похожи на енотов, но по биологическим признакам относятся к псовым. К слову, они единственные представители семейства, которые зимой впадают в спячку. С приближением холодов животные начинают активно наедаться.

О подготовке енотовидных собак к спячке рассказал биолог Павел Глазков. По его словам, зверьки ведут преимущественно ночной образ жизни. Однако операторам телеканала «Санкт-Петербург» улыбнулась удача — они смогли снять обитателей лесов Всеволожского района Ленинградской области днём.

«Судя по пушистому, густому меху, они уже окончательно переоделись в зимние шубы. А их упитанный вид говорит о том, что жирового запаса достаточно, чтобы залечь на зимовку в нору. Ждут морозов», — подчеркнул эксперт.