«Преданные семьянины»: Енотовидные собаки Ленобласти отращивают жирок перед зимней спячкой
Биолог Глазков рассказал, как в Ленобласти енотовидные собаки готовятся к спячке
Енотовидные собаки внешне хоть и похожи на енотов, но по биологическим признакам относятся к псовым. К слову, они единственные представители семейства, которые зимой впадают в спячку. С приближением холодов животные начинают активно наедаться.
О подготовке енотовидных собак к спячке рассказал биолог Павел Глазков. По его словам, зверьки ведут преимущественно ночной образ жизни. Однако операторам телеканала «Санкт-Петербург» улыбнулась удача — они смогли снять обитателей лесов Всеволожского района Ленинградской области днём.
«Судя по пушистому, густому меху, они уже окончательно переоделись в зимние шубы. А их упитанный вид говорит о том, что жирового запаса достаточно, чтобы залечь на зимовку в нору. Ждут морозов», — подчеркнул эксперт.
Биолог также обратил внимание, что зверьки гуляют парами, ведь они — «преданные семьянины». Одинокие енотовидные собаки образуют пары с осени, чтобы провести зимнюю спячку вдвоём, а весной продолжить род.
Ранее Life.ru сообщал, что еноты совершили дерзкий побег из кафе в Барнауле. Однако коварным планам Кнопочки и Ракеты не суждено было сбыться — животных поймали и отправили на карантин.
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