Бегство не удалось: Пропавших в Барнауле енотов нашли и посадили на карантин

Сбежавших из барнаульского анти-кафе енотов вернули обратно. Теперь беглецы сидят на карантине и отходят от приключений. Об этом рассказали сотрудники «Енотопии» в своем паблике во «ВКонтакте».

Полосатых питомцев удалось поймать в «живоловки» — клетки, которые сами закрываются, если животное заходит внутрь. Вчера утром на приманку в виде вкусняшки попалась Кнопочка, которую тут же доставили сотрудникам анти-кафе. Ракета тоже заходил в «живоловки», съедал в них всю еду, а затем открывал клетку и уходил обратно на волю. Поймать хитреца удалось сегодня в начале дня.

Сотрудники антикафе поймали Кнопочку. Фото © VK / «ЕНОТОПИЯ»