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18 сентября, 08:11

Бегство не удалось: Пропавших в Барнауле енотов нашли и посадили на карантин

В Барнауле нашли сбежавших из антикафе енотов Кнопочку и Ракету

Кнопочка и Ракета сидят на карантине после бегства. Фото © VK / ЕНОТОПИЯ

Кнопочка и Ракета сидят на карантине после бегства. Фото © VK / ЕНОТОПИЯ

Сбежавших из барнаульского анти-кафе енотов вернули обратно. Теперь беглецы сидят на карантине и отходят от приключений. Об этом рассказали сотрудники «Енотопии» в своем паблике во «ВКонтакте».

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Полосатых питомцев удалось поймать в «живоловки» — клетки, которые сами закрываются, если животное заходит внутрь. Вчера утром на приманку в виде вкусняшки попалась Кнопочка, которую тут же доставили сотрудникам анти-кафе. Ракета тоже заходил в «живоловки», съедал в них всю еду, а затем открывал клетку и уходил обратно на волю. Поймать хитреца удалось сегодня в начале дня.

Сотрудники антикафе поймали Кнопочку. Фото © VK / «ЕНОТОПИЯ»

Сотрудники антикафе поймали Кнопочку. Фото © VK / «ЕНОТОПИЯ»

Напомним, об исчезновении баранульских енотов стало известно 16 сентября. Кнопочка открыла вентиляцию, а Ракета ушел вместе с ней. Изначально сотрудники заведения слышали передвижения «полосатиков» внутри вентиляции, но через два дня шум енотов исчез и сотрудники начали бить тревогу. За поисками следил весь Барнаул.

Полина Никифорова
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