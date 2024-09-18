Бегство не удалось: Пропавших в Барнауле енотов нашли и посадили на карантин
В Барнауле нашли сбежавших из антикафе енотов Кнопочку и Ракету
Кнопочка и Ракета сидят на карантине после бегства. Фото © VK / ЕНОТОПИЯ
Сбежавших из барнаульского анти-кафе енотов вернули обратно. Теперь беглецы сидят на карантине и отходят от приключений. Об этом рассказали сотрудники «Енотопии» в своем паблике во «ВКонтакте».
Полосатых питомцев удалось поймать в «живоловки» — клетки, которые сами закрываются, если животное заходит внутрь. Вчера утром на приманку в виде вкусняшки попалась Кнопочка, которую тут же доставили сотрудникам анти-кафе. Ракета тоже заходил в «живоловки», съедал в них всю еду, а затем открывал клетку и уходил обратно на волю. Поймать хитреца удалось сегодня в начале дня.
Сотрудники антикафе поймали Кнопочку. Фото © VK / «ЕНОТОПИЯ»
Напомним, об исчезновении баранульских енотов стало известно 16 сентября. Кнопочка открыла вентиляцию, а Ракета ушел вместе с ней. Изначально сотрудники заведения слышали передвижения «полосатиков» внутри вентиляции, но через два дня шум енотов исчез и сотрудники начали бить тревогу. За поисками следил весь Барнаул.