Время кармы: Чем опасен период противостояния Марса и Плутона с 3 по 12 ноября

3 ноября на представителей всех знаков зодиака обрушилось редкое астрологическое явление — противостояние Марса и Плутона. Как говорят астрологи, до 12 ноября 2024 года энергии двух планет вступают во взаимодействие, которое очень сильно действует на землян. Марс отвечает за активность, инициативу и напор, а Плутон несёт в себе власть, трансформацию и скрытые силы. В их взаимодействии заложено много нюансов, поэтому этот процесс требует внимательного подхода. Расскажем, чем же чреват этот период, как его пережить и что лучше не делать с 3-го по 12 ноября.

Что такое противостояние планет в астрологии

Представь себе Солнечную систему как большую карусель, где Солнце — это центр, а планеты — лошадки, которые кружатся вокруг. Земля тоже крутится, и иногда она оказывается прямо между Солнцем и другой планетой, тогда говорят, что эта планета находится «в оппозиции».

Например, когда Марс оказывается в оппозиции, получается, что мы стоим между ним и Солнцем. Если посмотреть на небо, то в это время Марс будет виден на противоположной стороне от Солнца. Когда Солнце садится на западе, Марс появится на востоке, как будто они находятся друг напротив друга.

Что принесёт период с 3 по 12 ноября

Как на знаках зодиака отразится противодействие Марса и Плутона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aphelleon

Марс усиливает желание действовать быстрее, а Плутон придаёт неосознанную тягу к резким переменам. Из-за этого может возникать потребность в сиюсекундных переменах или в решительных действиях без конкретных причин. Также есть риск возникновения нервной неустойчивости и желания спорить.

Разрыв отношений из-за оппозиции Марса и Плутона

В этот непростой период с 3-го по 12 ноября 2024 года существенно могут обостриться проблемы в отношениях. Марс подталкивает к действию и стремлению к правде, а Плутон провоцирует на оголение прошлых обид. Даже самая пустяковая ссора может перерасти в непредсказуемый глубокий конфликт, если не контролировать свои эмоции.

До 12 ноября у знаков зодиака появится желание всё контролировать

Почему с 3 по 12 ноября знакам зодиака будет особенно тяжело. Фото © «Шедеврум»

Плутон в астрологии часто ассоциируется с жаждой власти, а Марс — с активным стремлением к цели. В этот период люди могут усиленно стремиться к контролю как над ситуациями, так и над близкими. Это может проявиться как в желании настоять на своём, игнорируя мнение других, так и в желании спровоцировать сопротивление со стороны окружающих.

Марс и Плутон против Земли: почему хочется перемен

Способы борьбы с энергетическим воздействием Марса и Плутона. Фото © «Шедеврум»

Противостояние Марса и Плутона с 3-го по 12 ноября усиливает желание изменений и внутреннюю трансформацию. Многим в эти дни захочется пересмотреть своё окружение, привычки или работу. Это подходящее время для того, чтобы задуматься о том, что вам действительно важно. Но не стоит принимать слишком поспешных решений.

Как себя обезопасить от ошибок в оппозицию Марса и Плутона до 12 ноября

Энергетические удары в этот период будут очень тяжело поддаваться контролю, но не стоит терять самообладания. Готовы дать вам несколько советов, как найти центр равновесия и не усугублять и без того шаткое положение.

1. Держите эмоции под контролем

Если чувствуете, что вот-вот «взорвётесь», остановитесь и сделайте паузу. Постарайтесь не реагировать на первый импульс, а переведите дыхание и взгляните на ситуацию со стороны. В такие моменты лучше избегать резких слов и сохранять самообладание — это позволит избежать ненужных конфликтов.

2. Старайтесь обходить острые углы

Что нельзя делать во время оппозиции Марса и Плутона? Фото © «Шедеврум»

С 3-го по 12 ноября 2024 года лучше меньше затрагивать сложные и «горячие» вопросы, особенно если знаете, что тема окажется дискуссионной. Если заметили, что разговор переходит в напряжённое русло, сделайте паузу и предложите вернуться к обсуждению позже, когда эмоции улягутся.

3. Не пытайтесь контролировать всё

Сейчас сильнее обычного может тянуть взять всё под контроль, но важно не давить на окружающих. Вместо этого попробуйте немного ослабить хватку, дать людям рядом больше свободы. Это поможет избежать ненужных конфликтов и напряжения в общении во время оппозиции Марса и Плутона с 3-го по 12 ноября 2024 года.

4. Выделяйте время на отдых и релаксацию

Как избежать ошибок с 3 по 12 ноября? Больше отдыхайте в этот период. Фото © «Шедеврум»

Чтобы справляться со стрессом, попробуйте заняться медитацией, дыхательными практиками или просто больше гуляйте на свежем воздухе. Эти простые действия помогут стабилизировать внутреннее состояние и дадут энергию справляться с любыми эмоциями.

5. Не спешите с важными решениями

Влияние Марса и Плутона с 3-го по 12 ноября может подталкивать к резким переменам и поспешным выводам, но сейчас лучше не торопиться. Важные шаги (крупные покупки, смена места работы или резкие решения в личной жизни) лучше отложите на более спокойное время. До 12 ноября лучше сфокусироваться на планах и размышлениях, а к действиям вернуться после этой даты.

Противостояние Марса и Плутона до 12 ноября: отложите в ящик важные решения до лучших времён. Фото © «Шедеврум»