Тест: Узнайте своё родовое проклятие, за которое расплачиваетесь неудачей и проблемами в жизни

Испытываете проблемы в одной из сфер жизни, а может, и во всех сразу? А все попытки решить неурядицы заканчиваются неудачей? Возможно, ситуация намного серьёзнее, чем вы думали: это всё расплата за грехи предков! Люди, занимающиеся разбором родовых программ и сценариев, — родологи — действительно считают, что неприятности в реальном мире напрямую связаны с усопшими. Пора наконец всё выяснить и узнать, что такого натворили ваши родственники сотни лет назад!