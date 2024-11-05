Тест: Узнайте своё родовое проклятие, за которое расплачиваетесь неудачей и проблемами в жизни
Не понимаете, почему не можете встретить настоящую любовь? А вот ваша прапрапрабабушка знает ответ на этот вопрос!
Испытываете проблемы в одной из сфер жизни, а может, и во всех сразу? А все попытки решить неурядицы заканчиваются неудачей? Возможно, ситуация намного серьёзнее, чем вы думали: это всё расплата за грехи предков! Люди, занимающиеся разбором родовых программ и сценариев, — родологи — действительно считают, что неприятности в реальном мире напрямую связаны с усопшими. Пора наконец всё выяснить и узнать, что такого натворили ваши родственники сотни лет назад!
Если тема реинкарнации и духовности никак не даёт покоя, то вам точно будет интересно узнать о 5 предвестниках скорой смерти и разобраться в знаках Вселенной. А этот тест из 5 вопросов расскажет, кто ваш соулмейт из самого мистического романа «Мастер и Маргарита».
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