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21 октября, 15:30

Тест: Ответьте на 5 вопросов, а мы скажем, кто ваш соулмейт из «Мастера и Маргариты»

Читали культовый роман или смотрели популярную экранизацию? Тогда вы точно смогли бы полетать над ночной Москвой с главными героями!

Невероятная история любви на фоне мистического визита в Москву тёмной силы вновь набрала свою популярность благодаря выходу современной экранизации. Шикарные образы, дьявольская атмосфера и, естественно, невероятной красоты актёрский состав невольно рождают желание тоже окунуться в этот мир. А если мы скажем, что узнать, кто ваша родственная душа из легендарного романа, можно прямо сейчас, ответив на пять простых вопросов?

Если вы не прочь выпить чашечку чая с Бегемотом, то наверняка должны угадать этих шесть квадроберов из советского кино. А усилить атмосферу мистики и таинственности вам поможет тест: «Угадайте атрибуты участников «Битвы экстрасенсов» — на 7/7 справится лишь сильнейший».

Тест: Отгадайте звезду по декольте — на 5/5 справятся только настоящие поклонники
Тест: Отгадайте звезду по декольте — на 5/5 справятся только настоящие поклонники
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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