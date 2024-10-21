Тест: Ответьте на 5 вопросов, а мы скажем, кто ваш соулмейт из «Мастера и Маргариты»

Невероятная история любви на фоне мистического визита в Москву тёмной силы вновь набрала свою популярность благодаря выходу современной экранизации. Шикарные образы, дьявольская атмосфера и, естественно, невероятной красоты актёрский состав невольно рождают желание тоже окунуться в этот мир. А если мы скажем, что узнать, кто ваша родственная душа из легендарного романа, можно прямо сейчас, ответив на пять простых вопросов?