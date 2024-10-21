Во времена, когда мир ещё не знал о грядущих событиях, Владимир Зеленский, будучи известным комиком, произнёс шутку, которая сегодня кажется пророческой. Тогда она должна была привлечь внимание зрителей к его кандидатуре, но стала своего рода предсказанием того, как будут развиваться события в стране ближайшие годы. В этой шутке, брошенной на политическую арену, зародилась стратегия, которая позже ляжет в основу геополитической борьбы. Что же сказал Зеленский и как его шутка отразилась на реальности?

Цыганская схема попрошайничества у стран-соседей

Как Зеленский обманывает глав стран-соседей по-цыгански? Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

«Что такое Украина и почему в неё сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Извините, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики. Этот уровень называется «попрошайничество». Всё очень просто: мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверена цыганами. Мы просто её попробовали в рамках геополитики и без гитар».

Эти слова нелегитимного президента, прозвучавшие со сцены в шутливом тоне в прошлом, вызвали смех у публики. Никто не мог предположить, что спустя несколько лет она окажется пророческой.

Действительно, в 2024 году после начала военного столкновения с Россией в надежде отобрать и захватить чужие территории Украина оказалась в ситуации, когда ей необходима срочная военная, финансовая и гуманитарная помощь. Зеленский, обращаясь к мировым лидерам, ходит к ним «с протянутой рукой», то есть просит о поддержке, о поставках оружия, о санкциях против России.

Таким образом, шутка, сказанная несколько лет назад на потеху публики, превратилась в реальность в 2024-м, отражая всю безнадёжность ситуации, в которой оказалась Украина. Однако президент-комик тогда не унимался и продолжил своё выступление, рассказывая, как будет благодарить соседей за помощь.

Вы нам деньги — мы вам ничего

Какие шутки Зеленского в 2024 году оказались правдой. Фото © Getty Images / Thierry Monasse

«Вы даёте нам свои деньги — мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%. Дальше. Тут подойдёт лучше всего схема «деньги – товар – деньги». То есть вы даёте нам деньги, потом товар, потом опять деньги».

И опять шутка Зеленского оказалась пророческой! Как передаёт Минфин, на 31 июля 2024 года госдолг Украины за месяц вырос на 200 миллиардов: почти как за весь второй квартал. Отмечается, что государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6374,09 млрд гривен (155,36 млрд долл. США). Но будет ли потом Зеленский думать, как расплатиться с соседями за помощь, или сделает вид, что другие страны по собственному желанию вкладывались в Украину и он им ничего не должен.

Украина как девушка из фильмов для взрослых

Шутил или предвидел: какие слова про унизительное положение Украины оказались правдой? Фото © Getty Images / NurPhoto

«Что касается кредитования, то, если честно, Украина, между нами говоря, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны».

Кстати, о помощи. Многие во времена СВО шутят про продажность Украины: мол, под командованием Зеленского страна закрывает глаза на все моральные принципы и только просит, требует ото всех денег. Из-за чего, как сказала бы молодёжь, её можно назвать «ш-общительной». Вот только с девушкой низкой социальной ответственности Украину сравнил и сам Зеленский пару лет назад во время очередного выступления с юмористической сценкой.

Кстати, помимо проститутки свою страну в шутках нелегитимный президент сравнивал и с уродом, который, как говорится, есть во всех семьях. «Украина — это не просто страна, это часть европейского братства. А так бывает в семьях, когда один брат хороший, а второй стал алкоголиком», — говорил Зеленский.

На что ушли ваши деньги — не ваше дело

Как Украина будет расплачиваться с долгами: в шутке Зеленский рассказал правду ещё несколько лет назад. Фото © Getty Images / Paula Bronstein

При подведении итогов геополитической ситуации в стране наверняка многих волнует вопрос: а как Украина будет потом расплачиваться с долгами — деньгами, товарами или ответной помощью? Ответ, наверное, никого уже не удивит, ведь Зеленский ещё в прошлом, до своего президентства, говорил, что никак. Это всё завернут под видом «чистой» благотворительности.

«Наверняка вас интересует вопрос: а куда потом пойдут ваши деньги? Я считаю, что это не совсем этичный вопрос. Ведь задаёмся мы вопросом: куда пойдёт накормленный нами котик? Нет, радость от участия — вот самое главное», — шутил со сцены Зеленский.