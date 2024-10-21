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21 октября, 09:10

Искренность или обман: 5 способов выяснить всю правду о мужчине и его намерениях

Когда в отношениях всё прозрачно и понятно, это даёт чувство внутреннего спокойствия. Но как понять, что вторая половинка что-то скрывает? В поведении мужчины появятся эти 5 действий.

Доверие — базовая ценность при построении отношений. Когда всё прозрачно и понятно, это даёт чувство внутреннего спокойствия и понимание, что всё хорошо. И напротив, когда женщина чувствует, что что-то не так в поведении мужчины, это рождает вопросы и поводы для сомнений и недоверия. Как же определить, что мужчина только умело скрывается за маской честного и порядочного? Невозможно будет не заметить эти настораживающие моменты.

1. Посмотреть, как мужчина обращается со своими гаджетами

Понять, скрывает ли партнёр что-то от вас, просто — нужно лишь посмотреть на его телефон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BAZA Production

Понять, скрывает ли партнёр что-то от вас, просто — нужно лишь посмотреть на его телефон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BAZA Production

В современном мире одним из верных способов проверки на искренность партнёра являются гаджеты. Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, следует обращать внимание не только на активные действия, но и когда телефон лежит в статичном положении: экраном верх или, наоборот, вниз.

Как правило, человек, который всегда кладёт телефон экраном вниз, не хочет, чтобы собеседник или партнёр видел входящие звонки или СМС. Когда нет секретности или какой-то тайны, в этом нет никакой необходимости.

Елена Ярикова

Кандидат психологических наук, психолог

Как правило, человек, который всегда кладёт телефон экраном вниз, не хочет, чтобы собеседник или партнёр видел входящие звонки или СМС. Когда нет секретности или какой-то тайны, в этом нет никакой необходимости.
Как правило, человек, который всегда кладёт телефон экраном вниз, не хочет, чтобы собеседник или партнёр видел входящие звонки или СМС. Когда нет секретности или какой-то тайны, в этом нет никакой необходимости.

Ещё один момент, на который важно обратить внимание, — режим «не беспокоить». Это означает: человек избирательно оставил тех людей, которые ему могут написать или позвонить. Остальные контакты, пытаясь связаться с абонентом, этого сделать не смогут, а на экране это не будет никак отображаться. Значок, символизирующий о таком режиме, виден, поэтому при совместном времяпрепровождении вы сможете понять, что партнёр пользуется данной функцией, и это тоже не просто так.

«И совсем очевидные способы понять, что партнёру есть что от вас скрывать: сбрасывание звонков, быстрое завершение разговора, когда вы появляетесь, игнорирование входящих звонков или СМС. Строгий секрет своего пароля также является поводом задуматься, что же такое в телефоне мужчина так охраняет», рассказывает эксперт.

2. Заметить у него невнятные или плавающие ответы

Задавая какой-то вопрос, мы хотим получить прямой и понятный нам ответ. Когда этого не происходит, а вместо ответа меняется тема или говорится что-то плавающее или не совсем касающееся вопроса, это рождает много подозрений. И чем больше таких ответов, тем становится яснее, что мужчине есть что скрывать.

3. Увидеть агрессивную реакцию мужчины

Если на простые вопросы ваш мужчина не отвечает, а начинает себя агрессивно вести, значит, он что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

Если на простые вопросы ваш мужчина не отвечает, а начинает себя агрессивно вести, значит, он что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

Лучшая защита — это нападение. Если в стрессовой ситуации женщина обычно начинает объясняться, то мужчина может ответить нервно или агрессивно. А потом ещё обвинить вторую половинку, что это она его довела до такого состояния.

Если на прямой вопрос мужчине о ситуации, которая для вас является непонятной, он отвечает агрессивно или нервничая — есть очень большая вероятность, что за этим что-то стоит.

Елена Ярикова

Кандидат психологических наук, психолог

Если на прямой вопрос мужчине о ситуации, которая для вас является непонятной, он отвечает агрессивно или нервничая — есть очень большая вероятность, что за этим что-то стоит.
Если на прямой вопрос мужчине о ситуации, которая для вас является непонятной, он отвечает агрессивно или нервничая — есть очень большая вероятность, что за этим что-то стоит.

Можно отпустить ситуацию на время, пока не улягутся эмоции, через время снова вернуться к теме. Однако, как просит обратить внимание психолог, если последует похожая реакция, будьте уверены: у мужчины есть секреты.

4. Понять, что бойфренд путается в показаниях

Когда слова мужчины расходятся с тем, что он говорил некоторое время назад, многие дамы принимают это за личную забывчивость или рассеянность партнёра. Но когда такая ситуация повторяется из раза в раз или бойфренд снова и снова пренебрегает вашими личными планами или объективно обманывает, не говоря, где был и с кем, это плохо. Не следует пренебрегать этими тревожными звоночками. Психолог советует обратить на несостыковки внимание мужчины и уточнить, как всё было на самом деле.

5. Увидеть невербальные проявления недоверия

Попытка обмануть вас неискренними эмоциями — это тоже знак, что мужчина что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Попытка обмануть вас неискренними эмоциями — это тоже знак, что мужчина что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Выходить на открытый конфликт, учиняя разборки, женщины готовы не всегда. Некоторые замалчивают проблему, а кто-то не обращает на неё внимание. Если желание выяснить правду всё-таки есть, но при этом не хочется, чтобы всё перешло в ссору, просто уточните у мужчины интересующий вопрос (не в качестве претензии) и посмотрите на его реакцию.

У женщин очень развита интуиция, поэтому они отлично чувствуют вибрации межличностных отношений. Если контролировать наше тело мы можем, то невербальные сигналы в качестве жестов и мимики могут утаить далеко не многие.

Елена Ярикова

Кандидат психологических наук, психолог

У женщин очень развита интуиция, поэтому они отлично чувствуют вибрации межличностных отношений. Если контролировать наше тело мы можем, то невербальные сигналы в качестве жестов и мимики могут утаить далеко не многие.
У женщин очень развита интуиция, поэтому они отлично чувствуют вибрации межличностных отношений. Если контролировать наше тело мы можем, то невербальные сигналы в качестве жестов и мимики могут утаить далеко не многие.

Первое, что выдаст, как говорит кандидат психологических наук, — это глаза. Если взгляд бегающий или человек на вас не смотрит, это является практически безошибочным признаком того, что от вас что-то скрывают. Ещё подсказка — улыбка. Когда человек улыбается искренне, задействованы все мышцы рта, а у фальшивой — только уголки губ. Говоря правду, человек расслаблен и настроен мирно, и напротив, когда мужчина скрывает, обманывает, он торопится с речью и визуально напряжён.

Определение эмоций и скрытых намерений может быть непростой задачей, особенно когда речь идёт о близких нам людях. Изучение этих пяти признаков обмана со стороны мужчины даёт возможность более внимательно относиться к общению и понимать его поведение. Однако важно помнить, что каждый человек уникален, а проявления стресса или дискомфорта могут иметь множество причин. Прежде чем делать поспешные выводы, стоит открыто обсудить свои наблюдения и чувства. Честный и открытый разговор поможет укрепить доверие и понимание в отношениях, что зачастую важнее, чем пытаться разгадать чужие тайны.

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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Freepik, © Freepik

Ольга Годуненко
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