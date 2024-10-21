Искренность или обман: 5 способов выяснить всю правду о мужчине и его намерениях

Доверие — базовая ценность при построении отношений. Когда всё прозрачно и понятно, это даёт чувство внутреннего спокойствия и понимание, что всё хорошо. И напротив, когда женщина чувствует, что что-то не так в поведении мужчины, это рождает вопросы и поводы для сомнений и недоверия. Как же определить, что мужчина только умело скрывается за маской честного и порядочного? Невозможно будет не заметить эти настораживающие моменты.

1. Посмотреть, как мужчина обращается со своими гаджетами

Понять, скрывает ли партнёр что-то от вас, просто — нужно лишь посмотреть на его телефон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BAZA Production

В современном мире одним из верных способов проверки на искренность партнёра являются гаджеты. Как рассказывает Life.ru кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова, следует обращать внимание не только на активные действия, но и когда телефон лежит в статичном положении: экраном верх или, наоборот, вниз.

Как правило, человек, который всегда кладёт телефон экраном вниз, не хочет, чтобы собеседник или партнёр видел входящие звонки или СМС. Когда нет секретности или какой-то тайны, в этом нет никакой необходимости. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Ещё один момент, на который важно обратить внимание, — режим «не беспокоить». Это означает: человек избирательно оставил тех людей, которые ему могут написать или позвонить. Остальные контакты, пытаясь связаться с абонентом, этого сделать не смогут, а на экране это не будет никак отображаться. Значок, символизирующий о таком режиме, виден, поэтому при совместном времяпрепровождении вы сможете понять, что партнёр пользуется данной функцией, и это тоже не просто так.

«И совсем очевидные способы понять, что партнёру есть что от вас скрывать: сбрасывание звонков, быстрое завершение разговора, когда вы появляетесь, игнорирование входящих звонков или СМС. Строгий секрет своего пароля также является поводом задуматься, что же такое в телефоне мужчина так охраняет», — рассказывает эксперт.

2. Заметить у него невнятные или плавающие ответы

Задавая какой-то вопрос, мы хотим получить прямой и понятный нам ответ. Когда этого не происходит, а вместо ответа меняется тема или говорится что-то плавающее или не совсем касающееся вопроса, это рождает много подозрений. И чем больше таких ответов, тем становится яснее, что мужчине есть что скрывать.

3. Увидеть агрессивную реакцию мужчины

Если на простые вопросы ваш мужчина не отвечает, а начинает себя агрессивно вести, значит, он что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

Лучшая защита — это нападение. Если в стрессовой ситуации женщина обычно начинает объясняться, то мужчина может ответить нервно или агрессивно. А потом ещё обвинить вторую половинку, что это она его довела до такого состояния.

Если на прямой вопрос мужчине о ситуации, которая для вас является непонятной, он отвечает агрессивно или нервничая — есть очень большая вероятность, что за этим что-то стоит. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Можно отпустить ситуацию на время, пока не улягутся эмоции, через время снова вернуться к теме. Однако, как просит обратить внимание психолог, если последует похожая реакция, будьте уверены: у мужчины есть секреты.

4. Понять, что бойфренд путается в показаниях

Когда слова мужчины расходятся с тем, что он говорил некоторое время назад, многие дамы принимают это за личную забывчивость или рассеянность партнёра. Но когда такая ситуация повторяется из раза в раз или бойфренд снова и снова пренебрегает вашими личными планами или объективно обманывает, не говоря, где был и с кем, это плохо. Не следует пренебрегать этими тревожными звоночками. Психолог советует обратить на несостыковки внимание мужчины и уточнить, как всё было на самом деле.

5. Увидеть невербальные проявления недоверия

Попытка обмануть вас неискренними эмоциями — это тоже знак, что мужчина что-то скрывает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Выходить на открытый конфликт, учиняя разборки, женщины готовы не всегда. Некоторые замалчивают проблему, а кто-то не обращает на неё внимание. Если желание выяснить правду всё-таки есть, но при этом не хочется, чтобы всё перешло в ссору, просто уточните у мужчины интересующий вопрос (не в качестве претензии) и посмотрите на его реакцию.

У женщин очень развита интуиция, поэтому они отлично чувствуют вибрации межличностных отношений. Если контролировать наше тело мы можем, то невербальные сигналы в качестве жестов и мимики могут утаить далеко не многие. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Первое, что выдаст, как говорит кандидат психологических наук, — это глаза. Если взгляд бегающий или человек на вас не смотрит, это является практически безошибочным признаком того, что от вас что-то скрывают. Ещё подсказка — улыбка. Когда человек улыбается искренне, задействованы все мышцы рта, а у фальшивой — только уголки губ. Говоря правду, человек расслаблен и настроен мирно, и напротив, когда мужчина скрывает, обманывает, он торопится с речью и визуально напряжён.