Брачный гороскоп: Мужчины этих 5 знаков зодиака — лучшие мужья

При выборе спутника жизни женщины обращают внимание на множество факторов, в том числе на гороскоп мужчины. Считается, что таким образом можно найти по-настоящему идеального партнёра для построения семьи. Среди знаков зодиака, действительно, есть те, кто был рождён стать лучшим мужем. Кто эти ценные экземпляры, рассказала эзотерик Инна Мишина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, лидирующую позицию в этом списке занимают преданные, заботливые и стабильные Тельцы. В число лучших супругов также вошли эмоционально чуткие и нежные Раки. Следом идут практичные и ответственные мужчины-Девы. В топе-5 также оказались страстные Скорпионы и целеустремлённые Козероги.

Эзотерик также назвала подкаблучников среди мужчин. Спокойно вить верёвки и командовать можно слишком мягкими и мечтательными Рыбами. Слово поперёк не скажут и Весы, которые часто ставят чужие интересы выше своих. Легко под влияние спутницы попадают Близнецы. Чтобы сохранить мир в семье, на уступки готовы пойти и Львы. Потерять свою индивидуальность также рискуют Стрельцы.