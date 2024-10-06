Секс имеет значение: Составлен топ самых горячих знаков зодиака

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что секс имеет значение для 77% россиян. Поэтому эзотерик Инна Алексеева составила рейтинг лучших партнёров для любовных отношений среди всех знаков зодиака. Её топ замыкают Рыбы, которые способны угадывать потребности своей второй половинки.

На пятой строчке расположились Скорпионы, которых эксперт охарактеризовала как мастеров страсти. Далее следуют щедрые Львы, мечтающие всегда быть в центре внимания, отметила мистик в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Каждый знак зодиака приносит свои уникальные качества в любовные отношения, что делает каждого из них особенным», — подчеркнула эзотерик.

Бронзу рейтинга она отдала игривым Близнецам, способным очаровать любого. Второе место осталось за Тельцами, которые предпочитают тёплые романтичные мгновения и создают атмосферу уюта. И лучшими любовниками эксперт назвала Овнов, которых отличает уверенность и инициативность.