Первые звоночки: Врач раскрыл неочевидные признаки снижения потенции у мужчин после 40 лет

С возрастом у многих мужчин наблюдаются проблемы с потенцией, особенно ситуация начинает ухудшаться после 40 лет. Однако если вовремя обращать внимание на признаки недуга, то можно добиться состояния, когда секс будет радовать так же, как и в молодые годы.

Потенция может снизиться не только из-за физиологических причин, негативно на неё влияют и психологические факторы, например, стресс. После 40 лет на дисфункцию могут указывать снижение сексуального влечения, отсутствие эрекции или её недостаточная стойкость, преждевременная эякуляция или болезненные ощущения во время полового акта.

Важно также обращать внимание на утреннюю эрекцию, рассказал в беседе с 360.ru репродуктолог Сергей Боголюбов. По его словам, когда мужчина проснулся, эрекция должна быть минимум в 50% случаев. Если меньше, то это первый звоночек.

«Эрекция — это сосуды. Будут возникать проблемы, если давление повышается», — уточнил эксперт.

Соответственно, ещё одним сигналом скорых проблем является гипертония. Также на снижение потенции могут указывать проблемы с сердцем и опорно-двигательным аппаратом, например, диагноз «остеохондроз» и других нервные заболевания, связанные с позвоночником. Внимательнее мужчинам следует быть и при наборе лишнего веса.