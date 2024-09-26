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Травма пениса и сигареты: Уролог назвал шесть факторов, влияющих на снижение потенции

Уролог Королёв: Вредные привычки негативно влияют на мужскую потенцию

26 сентября, 03:00
Мужскую потенцию могут угасить шесть причин. Обложка © Freepik

Мужскую потенцию могут угасить шесть причин. Обложка © Freepik

Потенция у мужчин может снизиться по основным шести причинам, рассказал кандидат медицинских наук и заведующий урологическим отделением НКЦ №2 (ЦКБ РАН), уролог Сергей Королёв. Первая из них — психогенные факторы, к которым относятся стресс, депрессия, нервное перенапряжение, усталость, а также влияние порнографии и недостаточное половое воспитание.

Второй важной причиной является сосудистый фактор. Мужчины с такими заболеваниями как диабет, атеросклероз или артериальная гипертензия, сталкиваются с повышенной вероятностью эректильной дисфункции. Кроме того, курение также негативно влияет на сосуды и потенцию.

Очень негативно на мужскую потенцию могут повлиять и травмы. Например, травма полового члена во время полового акта. Введение в половой член жидкостей, масел или инородных тел с целью увеличения также травмируют орган и приводят к потере потенции

Сергей Королёв

кандидат медицинских наук и заведующий урологическим отделением НКЦ №2 (ЦКБ РАН), уролог

Очень негативно на мужскую потенцию могут повлиять и травмы. Например, травма полового члена во время полового акта. Введение в половой член жидкостей, масел или инородных тел с целью увеличения также травмируют орган и приводят к потере потенции
Очень негативно на мужскую потенцию могут повлиять и травмы. Например, травма полового члена во время полового акта. Введение в половой член жидкостей, масел или инородных тел с целью увеличения также травмируют орган и приводят к потере потенции

Гормональные нарушения, включая дисбалансы и применение стероидов, тоже могут оказывать негативное влияние на потенцию, добавил специалист. Ещё одна причина — нейрогенные факторы в виде травмы позвоночника или костей таза. Распространённым является возникновение проблем из-за вредных привычек и тяжёлых отравлений.

«И последняя, самая очевидная и распространённая причина снижения или вовсе потери потенции являются вредные токсины, проще говоря, вредные привычки и тяжёлые отравления. Алкоголь, наркотики, психотропные препараты — всё это влияет на в здоровье в целом», — заключил специалист.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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