Психолог дала советы, как найти общий язык со свекровью

Женщинам не стоит соперничать со свекровью и учить её жизни, пытаясь стать "номером один" в семье. Об этом заявила психолог Маргарита Алексеева.

"Это закончится постоянными ссорами, при этом часто мужчина не участвует в скандалах, иногда из соображений о собственной безопасности. Сохраняйте собственное достоинство и не пытайтесь заменить супругу мать, разграничивайте роли в семье, не устраивайте гиперопеку и не пытайтесь принимать решение за своего партнёра", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавила, что в такой ситуации мужчина скорее станет инфантильным, так как две "мамки" спорят, как лучше заботиться о "несмышлёном подростке". Психолог предупредила: если женщина борется за главенство в семье, то она рискует не выстроить близкие отношения с супругом и детьми.

"Выстраивайте границы без агрессии и надменности. Какая бы ни была свекровь, она всегда будет мамой вашего любимого мужчины. Единственный секрет, как найти общий язык, — стремиться к сотрудничеству", — подчеркнула психолог.

Кроме того, Алексеева призвала женщин интересоваться чем-то ещё кроме семьи, то есть не исполнять только роль хозяйки, иначе можно потерять чувство нужности. Из-за этого возникнет страх, что кто-то другой может его подорвать, и тогда конфликтов со свекровью не избежать, заключила психолог.